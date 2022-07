Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis alocarea unui buget de 100 de milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor pe care institutiile statului roman le-au facut cu refugiatii din Ucraina, a declarat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, susține ca bugetul alocat pentru microgranturile de 5.000 euro si granturile de capital de lucru pentru IMM-uri, stabilit la 300 de milioane de euro, ar putea sa fie suplimentat, existand discuții in acest sens cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. …

- Potrivit MIPE, cheltuielile urmeaza sa fie decontate din Programul Operational Capital Uman. ”In acest scop, se propune crearea unei noi axe prioritare in cadrul POCU, cu o alocare de 100 milioane euro. Suma va proveni din relocarea a 50 milioane euro de la Axa prioritara 2 – ”Imbunatatirea situatiei…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a transmis catre Comisia Europeana 12 din cele 16 Programe Operationale 2021-2027, cu o alocare aproximativa de 33 miliarde euro (77% din totalul disponibil), informeaza un comunicat al MIPE privind bilantul principalelor activitati derulate in…

- Prima tranșa de vouchere sociale , in valoare de 250 lei, va ajunge la primii beneficiari peste aproximativ doua saptamani. Prima transa de ajutoare pentru achizitionarea de alimente si mese calde oferite va ajunge la beneficiari in perioada 20 – 24 iunie, a anunțat Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Mai multe categorii de persoane care se afla in risc de deprivare materiala si de saracie extrema vor beneficia, o data la doua luni, de un tichet social in valoare de 250 de lei, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, in briefingul de la Palatul Victoria. Guvernul…