Guvernul a adoptat vineri forma finală a ordonanţei de modificare a Codului fiscal Guvernul a adoptat vineri forma finala a ordonantei de modificare a Codului fiscal, cateva masuri urmand sa intre in vigoare la inceputul lunii viitoare, a anuntat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, in briefingul care a urmat sedintei Executivului. „Astazi am adoptat forma finala a ordonantei privind modificarile la Codul fiscal. Sunt o o serie de masuri care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023 si cateva masuri care intra in vigoare incepand din data de 1 august 2022. O sa accentuez aceasta chestiune privind abordarea echilibrata pe aceasta reforma fiscala, pentru ca au fost o serie de pozitii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ministrul Finantelor a afirmat ca Romania este intr-un angajament de reforma accelerata, pe mai multe compenente, de realizare a consilidarii fiscale, de foarte mult timp amanate si care ne-a adus intr-o procedura de deficit excesiv in 2020. El a spus ca procesul de reforma este si din perspectiva…

- Un nou scandal zguduie coalitia de guvernare. Mai multe produse se vor scumpi dupa ce TVA ar urma sa fie majorat cu 10 procente, de la 9- la 19-. Accizele la tigari ar urma sa se mareasca si revine in discutia celebra taxa de solidaritate. Presedintele Klaus Iohannis practic a desfiintat cu o zi inainte…