- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a anunțat joi ca o entitate va fi inființata in domeniul protecției consumatorilor din Romania.Astfel, domeniul se va alinia la prevederile UE, iar romanii vor fi mai bine protejați, a spus Spataru.Decizia va fi luata in ședința de joi a Guvernului, noteaza Mediafax.…

- Florin Spataru, ministerul Economiei, a transmis in seara zilei de luni, 30 ianuarie, referitor la retinerea de catre DNA a directorului ROMARM, Gabriel Tutu, ca institutia nu comenteaza ”faptele ce servesc unei anchete penale in desfasurare”.Conducerea interimara a ROMARM va fi asigurata…

- ”Avand in vedere informatiile aparute astazi in mass-media, referitoare la audierea si retinerea de catre DNA a directorului general ROMARM, Gabriel Tutu, va transmitem faptul ca Ministerul Economiei, respectiv conducerea autoritatii centrale, isi rezerva dreptul de a nu comenta faptele ce servesc unei…

- ”Razboiul din Ucraina ne determina sa reconfiguram harta rutelor de transport de marfuri dinspre Moldova spre Romania. I-am spus, astazi, ministrul Economiei din Republica Moldova, Dumitru Alaiba, ca solutia pentru o colaborare comerciala mult mai eficienta este platforma multimodala de la Dunare, foarte…

- „In 2023 am alocat un buget de aproximativ 62 milioane de lei – buget pentru administrarea in conditii de eficienta a participatiilor statului roman, pentru dezvoltarea sectoarelor strategice ale economiei nationale. Administrarea eficienta a participatiilor statului creeaza premisele mentinerii locurilor…

- "Am reusit in anul 2022 sa luam masuri care sa va sprijine si sa protejeze locurile de munca. Plafonarea preturilor la energie, masurile de sprijinire a investitiilor si de retehnologizare au fost elementele care au dus la o crestere economica in 2022 pe care n-am fi sperat-o", a subliniat ministrul…

- Un numar de 97 de firme au depus proiecte pentru accesarea celor 150 de milioane de euro puse la dispozitie anul acesta de Ministerul Economiei pentru industria prelucratoare, a declarat ministrul de resort, Florin Spataru, informeaza AGERPRES . „Mii de locuri de munca vor fi create, aceasta fiind una…

- Ministerul Economiei va continua investitiile in 2023 pentru ca Romania sa aiba capacitatea sa produca munitie, atat pentru necesarul intern cat si la nivel regional, a declarat luni ministrul Economiei, Florin Spataru, in cadrul dezbaterii proiectului de buget pentru anul urmator. „Avem in cursul anului…