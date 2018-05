Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de lege privind Strategia de dezvoltare a Romaniei pe termen lung, pana in 2040, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "O actualizare a Strategiei 2020 (...) pentru urmatorii 20 de ani, deci pana in 2040. Acest proiect…

- Memorandumul privind aprobarea continutului Programului de convergenta 2018 - 2021 va fi adoptat cel mai probabil in sedinta urmatoare de Guvern, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Intrebat daca Guvernul a analizat in sedinta de joi acest memorandum si daca…

- Guvernul a adoptat, marti, un memorandum privind aprobarea semnarii de catre Romania a declaratiilor propuse de catre Comisia Europeana pentru dezvoltarea noilor tehnologii, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi, a fost adoptat un memorandum…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi un memorandum privind aprobarea ocuparii prin concurs sau examen a 29 de posturi vacante din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului, se arata intr-un comunicat al Executivului remis AGERPRES. Totodata, Executivul a adoptat…

- Guvernul a simplificat procedura de restituire a taxei auto si a timbrului de mediu, prin eliminarea obligatiei de a atasa, la cerere, certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii, masura regasindu-se intr-un proiect de Ordonanta de Urgenta adoptat in sedinta de Guvern de joi, in…

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta in baza careia microintreprinderile si persoanele fizice vor putea sa faca sponsorizari si/sau acte de mecenat sau sa acorde burse private pentru asigurarea finantarii ONG-urilor care sunt furnizori de servicii sociale, acreditate cu cel putin un serviciu social…

- Guvernul a aprobat, miercuri, printr-o hotarare, introducerea pe lista medicamentelor compensate si gratuite a 16 noi molecule, destinate tratarii mai multor tipuri de afectiuni - oncologice, astm bronsic, poliartrita reumatoida, afectiuni care tin de HIV/SIDA, dermatita atopica grava sau tuberculoza.…