- Guvernul se pregateste din timp pentru urmatorul cadru financiar multianual 2021-2027, a anuntat premierul Viorica Dancila, precizand ca, in acest sens, Executivul va adopta miercuri un memorandum. "Ne pregatim din timp pentru urmatorul cadru financiar multianual 2021-2027, a carui negociere…

- Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa introduca pe lista de medicamente compensate si gratuite doua molecule noi care sunt destinate pentru tratamentul inovativ al hepatitei C si al cancerului de prostata, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "La propunerea…

- Guvernul va discuta, in sedinta de joi, un proiect pentru modificarea Ordonantei de urgenta 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Potrivit unui comunicat al Executivului transmis AGERPRES, printre proiectele de acte normative care…

- Guvernul a decis, in sedinta de joi, prelungirea pana la 31 iulie a termenului limita pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, informeaza agerpres. Potrivit lui Barbu, Executivul a adoptat o ordonanta de urgenta…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta prin care a fost aprobat Programul "Investeste in tine", a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Astazi, in sedinta de Guvern, a fost adoptat Programul 'Investeste in tine'. (...) Este un program care isi propune…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, o hotarare privind normele metodologice referitoare la domeniul achizitiilor publice, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."In sedinta de Guvern de astazi a fost adoptata o hotarare de Guvern privind normele metodologice referitoare…

- Guvernul a discutat, in sedinta de vineri, in prima lectura, un act normativ referitor la programul "Investeste in tine", a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."A fost o prima lectura a unui act normativ privitor la programul 'Investeste in tine'", a declarat Nelu Barbu…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, o ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri de crestere a absorbtiei fondurilor europene in domeniul mobilitatii urbane si prin care unitatile administrativ-teritoriale pot fi dotate cu mijloace de transport, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…