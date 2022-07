Stiri pe aceeasi tema

- ”Cresterea economica inseamna ca locurile de munca se pastreaza, ca avem o economie functionala, ca exista in momentul de fata perspective bune in ceea ce priveste cresterea economica, in contextul in care, global, vorbim de recesiune”, a spus Ionut Stroe. El a precizat ca aceasta crestere economica…

- Claudiu Nasui, deputat USR și fost ministru al Economiei, acuza guvernarea PSD-PNL ca ar fi masluit datele privind creșterea PIB ca sa poata justifica o majorare a taxelor. El spune ca schimbarea brusca a metodologiei de calcul al PIB, care a dus la afișarea unei creșteri economice record pe primul…

- Vești de ultima ora de la Minister. Marcel Boloș anunța finalul ”investițiilor toxice” in Romania avand in vedere situația actuala. Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma, referindu-se la banii din PNRR, ca Romania nu isi permite „luxul” de a mai folosi bani europeni pentru „investitii…

- Guvernul si-a propus sa atraga 21 de miliarde de euro Foto: ec.europa.eu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - 21 de miliarde de euro si-a propus Guvernul sa atraga în perioada urmatoare din exercițiul bugetar 2021-2027 al Uniunii Europene. Cu acești bani se vor…

- Institutul Național de Statistica transmite ca persoanele care refuza sa participe la recensamant vor fi amendate. ”Nu primești amenda daca nu reușești sa participi la etapa autorecenzarii, ci doar daca refuzi sa participi la recensamant. Așadar, chiar daca nu vei participa la etapa autorecenzarii online,…

- Salariul brut s-a majorat in martie cu peste 5.5 procente: In ce domenii s-au inregistrat cele mai semnificative creșteri Salariul brut s-a majorat in martie cu peste 5.5 procente: In ce domenii s-au inregistrat cele mai semnificative creșteri Potrivit informațiilor oferite de Institutul Național de…

- Gazele naturale, cartofii si uleiul comestibil s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate ieri si preluate de Agerpres.In intervalul aprilie 2021 – aprilie 2022, preturile la gaze naturale au urcat cu 85,27%, la cartofi cu 41,84% si la uleiul…