Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, un document strategic in ceea ce priveste promovarea egalitatii de gen si combaterea violentei in familie, a anuntat premierul Viorica Dancila, potrivit Agerpres. "Astazi aprobam un document important in ceea ce priveste promovarea egalitatii de gen si…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de lege privind Strategia de dezvoltare a Romaniei pe termen lung, pana in 2040, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "O actualizare a Strategiei 2020 (...) pentru urmatorii 20 de ani, deci pana in 2040. Acest proiect…

- Premierul Viorica Dancila a salutat, miercuri, printr-un mesaj transmis cu prilejul acordarii de catre principesa Maria a Inaltului Patronaj Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES), eforturile depuse Familia Regala a Romaniei in sustinerea valorilor promovate de aceasta…

- Subventia de 200 euro pentru cumpararea unui calculator va putea fi acordata unui numar mai mare de elevi si studenti, Guvernul majorand, de la 150 la 250 lei, pragul de venit brut pe membru de familie pentru cei care vor sa beneficieze de subventie. ”In sedinta de guvern a fost luata…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca, incepand cu 30 iunie 2018, obiectele din metale pretioase vor putea fi comercializate pe teritoriul Romaniei doar daca au aplicata marca statului. ”In sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind regimul…

- "In sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind regimul metalelor pretioase. Prin aceste masuri, practic, oferim o asigurare mai buna protectiei consumatorilor romani pentru combaterea evaziunii fiscale pe piata metalelor pretioase. Sunt decizii luate prin aplicarea obligatorie…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca, incepand cu 30 iunie 2018, obiectele din metale pretioase vor putea fi comercializate pe teritoriul Romaniei doar daca au aplicata marca statului. ”In sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind regimul…

- Cabinetul de miniștri a aprobat Strategia nationala de prevenire si combatere a violentei fata de femei si a violentei in familie pentru anii 2018-2023 și Planul de actiuni pentru implementarea acesteia, transmite MOLDPRES cu referire la Directia comunicare si protocol a Guvernului. Documentul prevede…