- Guvernul a adoptat, joi, rectificarea bugetara pentru anul 2019. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca a fost suplimentat bugetul pentru decontarea concediilor medicale cu 1,2 miliarde de lei. Totodata, Executivul a acordat 1,8 miliarde de lei pentru plata facturilor aferente PNDL. „Am mai…

- "Bugetul a fost construit pe informatii neadevarate, pe o supraestimare a veniturilor. Aceasta rectificare bugetara arata ca veniturile trebuie diminuate cu peste 18 miliarde de lei, dintre care aproape 10 miliarde din venituri fiscale si aproape 8 miliarde din venituri din fonduri europene. A doua…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat luni, in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” de la B1 TV, ca executivul PSD nu a prevazut in buget banii pentru plata pensiilor pentru ultimele doua luni ale anului. Sumele vor fi incluse la rectificarea bugetara, a dat asigurari Cițu.Citește…

- Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in…

- "Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in prima parte a acelei saptamani. Aceasta rectificare va fi cu deficit de 4%. De aceea am vrut sa fiu foarte onest si sa spun tuturor, si pietei internationale, ca toata lumea…

- Ministrul Finantelor organizeaza joi la ora 10.00 o conferinta de presa la minister. Florin Citu urmeaza sa anunte ca deficitul bugetar din acest an se apropie de 4 procente, mult peste tinta anuntata de Guvernul PSD la inceputul anului.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat, marți dimineața, ca cele doua mari prioritați ale Guvernului Orban sunt rectificarea bugetara și bugetul pe 2020. ”Avem mai puține ministere și vom...