Guvernul a adoptat proiectul legii bugetului de stat pe anul în curs Premierul Florin Cițu a anunțat ca Guvernul a adoptat, in sedinta de vinerea trecuta, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021, buget care ramane in „parametrii initiali”. ”Am aprobat Legea bugetului de stat pe 2021. Am aprobat Legea plafoanelor, a unor indicatori specificati in cadrul fiscal – bugetar pentru 2021, Legea bugetului asigurarilor sociale pentru anul 2021. Bineinteles, acestea sunt insotite de Strategia fiscal – bugetara pe 2021 – 2023 si Raportul privind situatia macroeconomica pe anul 2021 si proiectia acesteia pe anul 2022 si 2024. Toate acestea vor fi facute publice, ele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

