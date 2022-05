Stiri pe aceeasi tema

- Firmele de curierat ar urma sa raporteze ANAF detalii referitoare la persoanele care au platit ramburs (la livrare) pentru produsele comandate online, conform unui proiect de OUG aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de miercuri.

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Marcel Bolos a anuntat ca Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta pentru ajustarea pretului la proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile, iar in categoria acestor contracte se incadreaza proiectele de infrastructura de transport,…

- Pachetul de masuri, in valoare de 4,4 miliarde de euro, este cel mai recent pas pentru reducerea preturilor la energie si combustibil si vine in plus fata de duma de aproximativ 16 miliarde de euro bugetata din iulie anul trecut pentru a incerca sa reduca facturile la electricitate si gaz pentru firme…

- In vederea susținerii eforturilor persoanelor fizice care ofera sprijin cetațenilor straini sau apatrizilor aflați in situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, Guvernul...

- La Bucuresti, guvernul a adoptat in sedinta de astazi o serie de masuri pentru buna gestionare a fluxului de refugiati din Ucraina pentru simplificarea accesului acestor oameni la serviciile si asistenta necesare si pentru a stimula donatiile umanitare. In prezent, se afla pe teritoriul Romaniei peste…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat luni tarifele de referința pentru asigurarile RCA, pe baza carora ar urma sa fie plafonate timp de 6 luni prețurile acestor asigurari auto atat pentru persoane fizice cat și firme, dupa ce Guvernul va adopta o hotarare in acest sens. Exemplu concret:…

