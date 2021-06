Guvernul a adoptat OUG pentru certificatul digital Covid-19 Certificatul digital de vaccinare va putea fi eliberat de la 1 iulie. In acest sens, marți, Guvernul Cițu a adoptat o OUG care reglementeaza eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital Covid-19. Certificatul digital se elibereaza pentru: persoanele vaccinate anti-Covid-19; persoanele pentru infecția Covid-19 cu test antigen rapid și test RT-PCR; persoanele vindecate de coronavirus. Prin acest act normativ, se reglementeaza crearea cadrului legal pentru eliberarea incepand cu data de 1 iulie 2021 a certificatului digital Covid-19 pentru calatoriile in UE, cu rolul de a facilita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat in ședința de marți ordonanța de urgența care reglementeaza modul de eliberare, verificare și acceptare a certificatelor digitale ale UE privind Covid-19, care atesta vaccinarea, testarea sau vindecarea titularilor, se arata intr-un comunicat de presa al executivului. Potrivit actului…

- Certificatul intra in vigoare de la 1 iulie și are rolul de a asigura libera circulație in interiorul UE pentru persoanele vaccinate cu vaccinul anti-COVID sau imunizați in urma imbolnavirii și vindecarii. Pentru a intra in posesia certificatului e nevoie sa intrați pe site-ul certificat-covid.gov.ro.…

- Proiectul de Ordonanța de Urgența care reglementeaza eliberarea certificatelor digitale COVID, de la data de 1 iulie, a fost transmis Guvernului de catre Ministerul Sanatații și ar urma sa fie aprobat in ședința de marți a Executivului. Din prima zi a lunii viitoare, cei care doresc sa calatoreasca…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale, care va implementa in Romania pașaportul COVID, a testat daca pașaportul digital se contecteaza la rețeaua UE, unde vor fi centralizate și administrate. Certificatul verde are date precum numele și prenumele, data nașterii, statul membru emitent, date medicale…

- Ministerul Sanatații a facut public, astazi, Raportul Comisiei pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID-19, asta dupa ce solicitarea a venit din partea premierului Florin Cițu. In raportul intocmit de comisia din Ministerul Sanatații, autoritațile recunosc ca nu exista date concrete…

- Ministerul Sanatații a facut public, astazi, Raportul Comisiei pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID-19, asta dupa ce solicitarea a venit din partea premierului Florin Cițu. In raportul intocmit de comisia din Ministerul Sanatații, autoritațile recunosc ca nu exista date concrete…

- Certificatele digitale verzi care vor facilita libera circulație in Uniunea Europeana pe timpul pandemiei de coronavirus vor fi implementate in Romania de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Din datele facute publice pana in prezent, codul QR din certificat va conține informații de identificare,…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a anuntat intr-un comunicat de presa ca vor incepe testele de interconectare a sistemelor privind „certificatele verzi” si a explicat modul in care vor fi implementate certificatele digitale pentru calatoriile in interiorul Uniunii Europene. Pasaportul verde Covid-19,…