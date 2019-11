Stiri pe aceeasi tema

- Catre: Virgil-Daniel POPESCU Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri Scrisoare deschisa Domnule ministru, Compania Naționala a Uraniului (CNU) este singurul producator de pe teritoriul Romaniei a combustibilului nuclear. Aceasta reprezinta „o activitate de interes strategic”,…

- Potrivit liderului Sindicatului 'Huila', Laszlo Domokos, hotararea a fost luata dupa ce un proiect de ordonanta de urgenta s-a aflat, in prima lectura, la sedinta de Guvern din 6 noiembrie, in forma propusa de reprezentantii minerilor. Documentul se afla acum in circuitul de avizare si urmeaza sa…

- Guvernul Orban se reuneste, miercuri, in prima sedinta de Executiv. Noul Guvern are pe agenda Ordonanta de Urgenta privind restructurarea, prin care sa se oficializeze comasarea ministerelor. Initial, sedinta fusese anuntata, pe surse, pentru ziua de marti, insa s-a amanat cu o zi, pentru finalizarea…

- Virgil Popescu (51 ani), deputat PNL, a fost propus propus ministru al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. A mai deținut funcție de conducere la Ministerul Economiei, fiind secretar de stat in perioada noiembrie 2013-februarie 2014. Este doctor in științe economice și absolvent al Colegiului…