Guvernul a adoptat OUG pentru acordarea de sprijin pentru companiile din turism

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care prevede compensarea pierderilor din industria HoReCa, in cuantum de 20% din diferenta dintre cifra de afaceri din 2020 fata de cea inregistrata in 2019. Durata schemei de ajutor de stat este de la data adoptării până la 30 iunie 2021. Schema de…

- Guvernul, la initiativa Ministerului Economiei, a adoptat vineri Ordonanța de Urgența privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, afectate de pandemie, anunța MEDIAFAX.…

- "Acordarea stimulentului de 2500 de lei și pentru perioada starii de alerta anulata de Curtea Constituționala, la solicitarea Guvernului Romaniei! Așteptam motivarea pentru detalii! Pana atunci, ne intrebam ce surprize ii mai așteapta pe EROII IN HALATE ALBE și atragem atenția tuturor factorilor…

- Companiile active in Romania in sectoarele care se confrunta cu costurile semnificative ale electricitatii si care sunt in mod special expuse la concurenta internationala au inceput sa primesca ajutorul de care au nevoie, dupa ce Guvernul Romaniei a aprobat, la finalul lunii mai, o Ordonanța de Urgența…

- Cel mai mare consumator de energie din tara, Alro Slatina, a beneficiat de plata a aproximativ 243 de milioane de lei, dupa ce Guvernul a aprobat, la finalul lunii mai, o Ordonanta de Urgenta privind o schema de ajutor de stat pentru marii consumatori de energie."Companiile active in Romania…

- Senatul a adoptat cu amendamente ieri, in plen, Ordonanța de Urgența a Guvernului privind masuri de sprijin destinate salariaților și angajaților in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, prevederile referitoare la ajutorul acordat telesalariaților sunt extinse și pentru starea de alerta. Se acorda…