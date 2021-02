Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi un proiect de ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative care are in vedere reducerea unor cheltuieli structurale, referitoare, printre altele, la eliminarea sporurilor de COVID de 30%…

- Guvernul decide astazi exact cat si de la cine ia bani in 2021. Si tot astazi vom sti exact care sunt masurile de austeritate. Cele mai vehiculate in acest moment sunt plafonarea pensiilor si eliminarea unor sporuri si reduceri pentru studenti. In sedinta de guvern de miercuri trebuie aprobate mai multe…

- ​Cu bugetul aproape gata, Guvernul are pe masa proiectul de ordonanța prin care reduce din cheltuieli astfel încât sa se încadreze într-un deficit de 7-7,1. Potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro, în draftul de ordonanța plecat pe circuitul de avizare se…

- Președintele organziației județene a PSD, senatorul Ioan Stan, a remarcat faptul ca decizia de ieri a CCR care a declarat constituționala majorarea cu 40% a pensiilor arata ca, desi PSD nu e la guvernare, poate lupta cu mijloace democratice pentru a apara interesele alegatorilor sai. ”Acum este clar…

- Legea inițiata de catre PSD și adoptata in Parlament care prevede creșterea pensiilor cu 40% a fost declarata astazi constituționala. „Cițu spunea la inceputul anului trecut, din poziția de ministru al Finanțelor, ca sunt bani in buget pentru majorarea cu 40% a pensiilor. Ulterior, liberalii au facut…

- Judecatorii CCR au respins, miercuri, sesizarea Guvernului cu privire la legea pentru aprobarea rectificarii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, care prevad, printre altele, majorarea cu 40% a punctului de pensie, au declarat pentru Mediafax surse oficiale. Judecatorii…

- Camera Deputaților a adoptat marți un proiect de lege care prevede pedepse cu inchisoarea intre 3 luni si 10 ani pentru cei care promoveaza actiuni de ura impotriva romilor, potrivit Digi24. Pentru a se aplica, proiectul mai are nevoie de promulgarea prin decret prezidential si publicarea in Monitorul…