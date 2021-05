Guvernul a adoptat organizarea şi funcţionarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o hotarare privind organizarea si functionarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, precum si pentru completarea HG nr. 16/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, se arata intr-un comunicat al MAE.



"Prin crearea si operationalizarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, Romania isi aduce contributia la sustinerea eforturilor de la nivelul NATO si UE privind consolidarea rezilientei, iar tara noastra are potentialul de a deveni un pol de excelenta si un furnizor de expertiza in acest domeniu pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

