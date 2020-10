Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a propus Executivului garantarea in pondere de 100% a voucherelor oferite turistilor ca alternativa la rambursare, aferente calatoriilor anulate in contextul pandemiei COVID-19. In ultima sedinta de Guvern, MEEMA a propus, in prima lectura,…

- Guvernul a adoptat, luni, o ordonanta de urgenta pentru extinderea categoriilor de plati care pot fi efectuate prin sistemul national electronic de plata online, printre care taxele pentru pasapoarte si permise auto. "Guvernul continua demersurile in ceea ce priveste simplificarea si digitalizarea…

- Comisia Europeana a anuntat ieri ca a aprobat schema de ajutor de stat in valoare de 4,521 miliarde de lei (935 milioane de euro) introdusa de Romania pentru a sustine companiile afectate de pandemia de coronavirus, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, citat de Agerpres. Acest…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa Claudiu Racuci (PNL): Guvernul a adoptat inca o ordonanța de urgența prin care se aloca suma de 175 de milioane de euro pentru pregatirea anului școlar Deputatul PNL Claudiu Racuci saluta alocarea sumei de 175 de milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor facute…

- Consiliul Legislativ a dat aviz negativ proiectului prin care se etapizeaza creșterea alocațiilor. Consiliul Legislativ a avizat negativ demersul Executivului de a crește in etape alocațiile pentru copii. Ministerul Justiției susține, de asemenea, ca Ordonanța de Urgența ar putea fi neconstituționala…

- „Mai avem, domnule ministru Bolos, Ordonanta de Urgenta privind tichetele de masa calda pentru persoanele in varsta”, a declarat Ludovic Orban, la inceputul reuniunii de joi a Executivului. MInistrul Fondurilor Europene a explicat ce implica masura. „Este pe ordinea de zi. Avem in vedere persoanele…