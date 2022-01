Guvernul a adoptat Ordonanța pentru compensarea facturilor la energie și gaze, de la 1 februarie Guvernul a adoptat, marți, Ordonanța de urgența care prevede reducerile, plafoanele și noua schema de compensare pentru consumatori, pentru facturile la energie electrica și la gaze. Proiectul Ordonanței de compensare a facturilor a fost aprobat de la 1 februraie, așadar nu se va aplica retroactiv, așa cum a cerut PSD in ședința coaliției de guvernare. […] The post Guvernul a adoptat Ordonanța pentru compensarea facturilor la energie și gaze, de la 1 februarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Guvernul a adoptat noile masuri pentru plafonarea prețurilor și compensarea facturilor la energie și gaze naturale. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, marți, inaintea ședinței de guvern, ca executivul va aproba Ordonanța de Urgența. In urma ședinței de guvern, noile masuri privind plafonarea prețurilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat marți ca Guvernul va adopta marți prin Ordonanța de Urgența noile masuri privind compensarea facturilor la energie. Pentru populatie nimeni nu va plati mai mult de 0,80 lei pe kwh pentru energie și 0,31 lei pentru gaze naturale indiferent de consum, a spus premierul…

- Ordonanta care prevede corectarea facturilor uriase din ultimele luni la gaze si energie nu se va aplica retroactiv, a anuntat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, intr-un interviu la DC News. Potrivit acestuia, actul normativ ce urmeaza sa fie adoptat, marți, de Guvern, ar urma sa fie aplicat…

- Ordonanța va produce efecte incepand cu data de 1 februarie și pana la 31 martie, iar impactul bugetar va fi de 3 miliarde de lei. A fost modificat, astfel, la energie electrica prețul maxim plafonat va fi de 0,80 lei/kWh, in scadere de la 1 leu - cat era in schema precdenta. Pentru gaze naturale, prețul…

- ANRE a aplicat primele amenzi in scandalul facturilor uriase la curent si gaze, astfel ca Electrica Furnizare si Gaz Vest au fost sanctionate cu cate 200.000 de lei. Potrivit ANRE, cele doua companii au fost amendate pentru neaplicarea schemei de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de…

- Guvernul a aprobat, marti, o Ordonanta de Urgenta care permite medicilor de familie care au contract cu Casa de Asigurari de Sanatate sa poata face teste rapide antigen pentru depistarea infectiei cu coronavirus. Medicii de familie vor putea achizitiona testele rapide antigen dintre cele care sunt cuprinse…

- Vicepresedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege, a anunțat, marți, ca riscul de a se crea blocaje pe piata energiei este mare, alti trei furnizori pregatindu-se sa abandoneze circa 30.000 de clienti, pentru ca nu exista inca normele de aplicare a legii privind plafonarea si compensarea facturilor. Zoltan Nagy-Bege…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenția ca, in timp ce Austria ia in serios posibilitatea unui blackout (pana de curent) in toata Europa, pregatindu-și populația pentru situații excepționale, PNRR-ul negociat de PNL și USR da unda verde dezafectarii unor centre…