Stiri pe aceeasi tema

- „Investițiile sunt cheia catre independența și securitatea energetica a Romaniei. Care se vor face și cu banii alocați din Fondul pentru Modernizare. Astazi am adoptat aceasta Ordonanța de Urgența importanta care va permite gestionarea acestor fonduri.Așa cum am anunțat la inceputul lunii aprilie Comitetul…

- Guvernul a adoptat, la propunerea ministerului Energiei, ordonanta de urgenta privind stabilirea cadrului institutional si financiar de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei din Fondul pentru Modernizare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. „Investitiile…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi Bugetul de venituri și cheltuieli al Complexului Energetic Oltenia (CEO). Potrivit premierului Nicolae Ciuca, Guvernul așteapta de la conducerea Complexului Energetic Oltenia sa creasca producția de energie electrica pe baza de carbune. Angajamentul luat de șefii…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, 28 aprilie a.c., Ordonanța de Urgența privind unele masuri de eficientizare a activitații turistice aferente sezonului estival 2022 care reglementeaza, pentru acest an, modalitatea de atribuire a noilor sectoare de plaja rezultate in urma implementarii proiectului…

- Masura va fi aplicata timp de un an. Ea intra in vigoare la 1 aprilie u pretul maxim la energia electrica va fi de 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus pentru un consum de cel mult 300 KWh pe luna. Pentru un consum de pana in 100 KWh pe luna se va achita la energia electrica 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus. La gaze,…

- Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta privind plafonarea preturilor la energie electrica si gaze timp de un an, atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru cei industriali, a anunțat, pe Facebook, ministrul de resort, Virgil Popescu. „Romanii vor avea parte de sustinerea Guvernului pentru plata…

- Guvernul a aprobat vineri Ordonanta de urgenta privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu. De prevederile acesteia vor beneficia 8 milioane de gospodarii.