Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a anuntat ministrul de Finante Adrian Caciu. Actul normativ prevede majorarea cu 10% a drepturilor salariale ale personalului…

- Ordonanta care prevede cu cat vor fi majorate pensiile, care salarii vor creste anul viitor si in ce limite sau care venituri vor fi inghetate in sectorul bugetar urmeaza sa fie adoptata de guvern saptamana aceasta. Actul normativ a fost pus deja in dezbatere publica de Ministerul de Finante. Documentul…

- Sindicatele i-au amenințat cu plangerea penala pe ministrul Muncii, Marius Budai, și pe ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, din cauza pensiilor și a salariilor. Sindicaliștii de la Cartel Alfa susțin ca fondul de pensii este insuficient și este deja un deficit, iar pensionarii vor fi de fapt afectati…

- Raportul special al Avocatului Poporului (AP) pe tema preventiei si informarii in domeniul medical din Romania, care a fost lansat miercuri, semnaleaza termenele lungi de asteptare in cazul analizelor gratuite. „Principalele deficiente pe care noi le-am constatat in ceea ce priveste acordarea acestui…

- Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, 19 octombrie a.c., Ordonanța de Urgența privind licența industriala unica. Actul normativ, inițiat alaturi de Consiliul Concurenței, stabileste cadrul juridic general, instituțional și de reglementare pentru acordarea unei licențe industriale unice și, totodata,…

- Senatul si-a adoptat, luni, in plen, bugetul pe anul 2023 inregistrandu-se 72 de voturi „pentru”, 23 „impotriva” si 12 abtineri. „Biroul permanent prezinta plenului Senatului, spre aprobare, proiectul bugetului institutiei pe anul 2023. Bugetul Senatului Romaniei cu sume alocate din bugetul de stat…

- Lipsa motivatiei (64%), oboseala (50%) si starile emotionale fluctuante (46%) sunt principalele provocari cu care se confrunta tinerii intr-o perioada dominata de instabilitate, arata studiul national Insights PulseZ, care surprinde starea Generatiei Z in 2022. „Problemele din societatea noastra se…

- Parlamentul European a adoptat, miercuri, cu 505 voturi pentru, 92 impotriva si 44 de abtineri, o noua legislatie privind salariile minime adecvate in UE, care prevede, printre altele, ca țarile trebuie sa garanteze ca salariile minime pe care le stabilesc permit lucratorilor sa aiba un trai decent,…