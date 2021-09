”Am adoptat o OUG pentru modificarea legii in ceea ce priveste Fondul de Garantare al Asiguratilor, ca urmare a insolventei companiei City Insurance. Ca sa ne asiguram ca toti cei care au fost pagubiti sa nu sufere”, a declarat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, premierul Florin Citu. Acesta a anuntat si ca a cerut mai multe anchete. ”Tot in sedinta de Guvern am cerut mai multe anchete pentru ca aceasta companie a fost auditata ani de zile, mi se pare greu de crezut ca auditorii nu au vazut nimic pana acum. As vrea sa ne uitam ce a facut ASF in ultimii ani de zile si ar fi bine ca ASF sa prezinte…