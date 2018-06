Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta cu impact in domeniul achizitiilor publice si o hotarare privind aprobarea primei liste a proiectelor strategice de investitii ce urmeaza sa fie implementate in parteneriat public-privat, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind modificarile la Legea salarizarii convenite cu sindicatele de care vor beneficia angajati din Sanatate si Educatie, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Astazi, in sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta care prevede…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanta de urgenta prin care se vor putea acorda banii necesari pentru mentinerea personalului specializat din industria de aparare, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi a fost adoptata o ordonanta…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta privind desfiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti, atributiile sale fiind transferate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…

- Guvernul a aprobat miercuri o ordonanta de urgenta prin care ministerele Fondurilor Europene, Dezvoltarii Regionale si Sanatatii urmaresc "flexibilizarea mecanismului de implementare pentru anumite categorii de proiecte finantate din fonduri europene", a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta prin care Comisia Nationala de Prognoza se va transforma in Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, urmand sa aiba un rol "important" in stimularea investitiilor publice, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.…

- Guvernul va adopta printr-o ordonanta de urgenta masuri pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene, a spus premierul Viorica Dancila. "Astazi vom avea pe ordinea de zi o ordonanta de urgenta pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene. Asa cum am mentionat, ma intereseaza foarte mult ca sa…

- Guvernul va adopta printr-o ordonanta de urgenta masuri pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene, astfel incat vor putea fi incheiate contracte de finantare cu o valoare mai mare decat prevedeau alocarile initiale din programele operationale, a declarat premierul Viorica Dancila. "Astazi vom…