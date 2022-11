„In privinta ordonantelor de urgenta, asa cum a anuntat si premierul Nicolae Ciuca la inceputul sedintei de Guvern, exista o atentie sporita pentru configurarea functionarii optime a sistemului energetic si din aceasta perspectiva ordonanta care vizeaza ajustarea preturilor acordurilor cadru, respectiv contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de carbune pentru complexurile energetice este o masura necesara pentru a tine sub control evolutia preturilor si pentru a avea preturi cat mai scazute, in contextul in care carbunele poate contribui atat la realizarea capacitatilor de producere…