- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura Salaj (APIA Salaj) anunța fermierii ca incepand de saptamana viitoare se pot depune cererile pentru un nou ajutor financiar de la stat. Documentele se pot depune la sediul instituției, in perioada 29 ianuarie – 8 martie inclusiv, in conformitate cu…

- Guvernul a adoptat un proiect de ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri de sprijin cu caracter temporar, destinate producatorilor agricoli in scopul gestionarii efectelor fenomenului de seceta pedologica din anul 2023. Actul normativ analizat de Guvern in PRIMA LECTURA stabileste unele masuri…

- Uniunea Europeana a anuntat marti ca va prelungi suspendarea tarifelor pentru whisky-ul american pana la 31 martie 2025. Taxa de 50%, care a venit in contextul unei dispute mai ample referitoare la otel si aluminiu intre SUA si blocul european, urma sa fie aplicata din 2024. ”In ultimii doi ani, Statele…

- Micii fermieri pot sa vanda direct pana la 300 litri de lapte crud pe zi, 300 kg pește pe saptamana și pana la 1.500 kg de branzeturi pe saptamana, potrivit unui proiect de lege publicat de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Acesta stabilește limite…

- Societatea Salpitflor Green SA a intervenit prin inlocuirea pavilionului vechi cu unul nou, cu pereți prevazuți cu ferestre și uși de acces, achiziționarea de mese moderne pentru comercializare și montarea corpurilor de iluminat led. „Reamenajarea permite un comerț civilizat, lucru pe care și-l doreau…

- Ministerul Muncii schimba condițiile pentru acordarea voucherelor in suma de 15.000 de lei destinate procedurilor de fertilizare. Un proiect de hotarare adus in discuție publica, vineri, de catre Ministerul Familiei, propune modificarea regulilor privind acordarea de vouchere in valoare de 15.000 de…

- Guvernul a aprobat, in ședința de marți, ordonanța privind stabilirea salariului de baza minim brut in construcții, sectorul agricol și industria alimentara. Actul normativ aprobat de Guvern stabilește noile valori ale salariului minim in construcții, agricultura și industria alimentara, care se vor…

- SPRIJIN… Cei 44 de producatori care au cerut ajutoare de minimis pentru culturile de legume in spații protejate au reușit sa depașeasca așteptarilor. Astfel, in urma controalelor in teren ale unei comisii mixte formate din reprezentanți ai Direcției pentru Agricultura Vaslui și APIA Vaslui s-a constatat…