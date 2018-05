Guvernul a adoptat o OUG care reglementează încheierea şi derularea parteneriatului public-privat Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta care reglementeaza incheierea si derularea parteneriatului public-privat. "Ordonanta de urgenta privind parteneriatul public-privat a fost adoptata astazi in sedinta de Guvern. (...) Textul legii privind parteneriatul public-privat continea anumite paralelisme legislative, erori de definire, anumite dispozitii neclare, asadar a fost necesara aceasta ordonanta de urgenta care rezolva foarte multe dintre problemele din acest domeniu. (...) In primul rand, vorbim despre o clarificare necesara ce deblocheaza investitiile in proiecte importante… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

