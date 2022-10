Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile au fost alocate la solicitarea autoritatilor locale, prin Institutiile Prefectilor si Consiliile Judetene din fiecare judet, pentru asigurarea cheltuielilor de functionare si dezvoltare ale autoritatilor administratiei publice locale, cheltuieli care necesita a fi efectuate pana la sfarsitul…

- ”Am discutat o serie intreaga de aspecte care tin de activitatea guvernamentala, iar aici am pus accent pe ceea ce inseamna continuarea demersurilor guvernamentale astfel incat sa putem sa avem o absorbtie a fondurilor europene cat mai mare. Dl. ministru Bolos a fost prezent si a prezentat toate demersurile…

- ”In urma cu o saptamana am adoptat modificarea Ordonantei 27 pe masurile energetice. A avut loc reuniunea ministrilor energiei si ministrul Popescu a participat la aceasta activitate. De asemenea, sunt semnale si avem astazi un mesaj transmis de presedintele Consiliului Europei, legat de masurile care…

- Asigurarea zborurilor intre orasele din Bazinul Carpatic este o prioritate pentru Guvernul ungar, a declarat luni Magyar Levente, adjunctul ministrului de Externe al Ungariei, la evenimentul de lansare a zborurilor care conecteaza Budapesta, Debrecen, Cluj si Targu Mures de catre compania aeriana regionala…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a reiterat, vineri, ca la nivelul coalitiei de guvernare si al Executivului nu se discuta despre o nationalizare a pilonului II de pensii, sustinand ca aceasta este o discutie a unora care vor sa se auda pe la televizor.El fost intrebat, intr o conferinta de presa, la…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si Ministerul Energiei au transmis informarile solicitate de Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, se arata in comunicatul Executivului. Guvernul precizeaza ca, in conformitate cu deciziile luate la reuniunea Comitetului interministerial…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, proiectul de lege privind asigurarea finantarii Spitalului Regional de Urgenta Craiova, urmand ca partea de proiectare sa fie finalizata in a doua jumatate a anului viitor. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat ca a fost aprobata finanțarea inca…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca Guvernul a luat masuri pentru asigurarea rezervei de gaze naturale pentru iarna 2022-2023. Premierul Romaniei a afirmat ca, in conditiile deciziei UE privind reducerea consumului de gaze naturale, pentru consumatorii casnici, intreprinderile mici si mijlocii, serviciile…