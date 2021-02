Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care sa se poata face plata salariilor minerilor din Valea Jiului pe o perioada de trei luni. Intre timp, Termocentrala de la Mintia a fost oprita din lipsa de carbune, iar din cauza ca scolile nu mai sunt incalzite,…

- Premierul Florin Cîțu discuta la aceasta ora cu ministrul economiei, Virgil Popescu, despre situația minerilor blocați de doua zile în subteran. Reamintim ca aproximativ 100 de mineri de la Mina Lupeni s-au blocat în subteran, iar alte câteva sute protesteaza în curtea…

- Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, face apel la toți responsabilii guvernamentali in frunte cu premierul Florin Cițu sa intervina de urgența in rezolvarea problemelor de la Complexul Energetic Hunedoara. El susține ca problemele sunt foarte grave, zeci de mineri sunt deja…

- ”Compania Energetica Hunedoara a beneficiat de un ajutor de stat cu ceva timp in urma pentru un program de restructurare. Acel program de restructurare nu a fost facut, intre timp Complexul Energetic Hunedoara a intrat in insolventa, cred ca in 2018, daca nu ma insel. Este in procedura de reorganizare.…

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a anunșat, joi, dupa incheierea ședinței de Guvern, ca fost adoptata Ordonanța de Urgența prin care creșterea pensiilor este amanata pana in 2022. De asemenea, premierul a mai anunțat ca voucherele de vacanța sunt suspendate iar gratuitatea pe tren pentru studenți a…

- Guvernul intenționeaza sa modifice Hotarârea de Guvern privind salariul minim pe 2021 deoarece în forma adoptata saptamâna trecuta se aplica de la 13 ianuarie, în loc de 1 ianuarie. Deși saptamâna trecuta proiectul de modificare a fost pe masa ședinței de Guvern, nu a mai…

- Guvernul a amanat pentru vineri adoptarea HG și a OUG care stabilesc categoriile de personal esențial ce ar urma sa beneficieze de tratament, respectiv inființarea și finanțarea centrelor regionale de vaccinare. Anunțul a fost facut de premierul Florin Cițu, la finalul ședinței de guvern. „Este o ordonanta…

- Premierul desemnat, Florin Citu, le-a reprosat miercuri parlamentarilor social-democrati ca au "tupeu" sa le vorbeasca romanilor, dupa ce Guvernul Grindeanu a adoptat Ordonanta 13, iar facturile si concediile medicale nu au fost platite la timp. "Nu e asa ca sunteti terminati ca sunt aici? Nu e asa?…