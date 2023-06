Potrivit comunicatului de presa al Executivului, ca urmare a acestor modificari intervenite in functionarea Guvernului, au fost aprobate urmatoarele masuri: „- Ministerul Economiei este reorganizat ca urmare a fuziunii prin absorbtie cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, care a fost desfiintat. Ca urmare a reorganizarii prin fuziune prin absorbtie, Ministerul Economiei isi schimba denumirea in Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului. – Este infiintata Agentia Nationala pentru Sport, in subordinea Guvernului si coordonarea prim-ministrului, ca urmare a desfiintarii…