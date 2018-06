Rasturnare de situatie la Visag, barbatul gasit mort a fost impuscat in cap

Rasturnare incredibila de situatie in cazul petrecut pe fondul de vanatoare Visag. In urma cu putin timp, medicii legisti au dat un verdict care a rasturnat ancheta politistilor lugojeni. Barbatul gasit decedat langa masina, in noaptea de miercuri spre… [citeste mai departe]