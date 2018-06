Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a adoptat in cadrul ședinței de joi, 28 iunie 2018, Hotararea de Guvern privind functionarea sistemului de coordonare la nivel național a implementarii Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii, in contextul in care pe 29 iunie este celebrata, anual, Ziua Internaționala…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat joi in cadrul dezbaterii "Stadiul pregatirilor Romaniei privind preluarea Presedintiei anuale a Strategiei UE pentru regiunea Dunarii (SUERD)" ca in sedinta de guvern va fi adoptata o hotarare prin care se "institutionalizeaza" mecanismele…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, o hotarare privind normele metodologice referitoare la domeniul achizitiilor publice, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."In sedinta de Guvern de astazi a fost adoptata o hotarare de Guvern privind normele metodologice referitoare…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, a anuntat, astazi, ca Ministerul Finantelor a avizat proiectul de hotarare de Guvern care prevede alocarea a 10 milioane de euro Institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi si a aproape doua milioane de euro pentru Spitalul Parhon, pentru inlaturarea…

- In sedinta Executivului a fost aprobat si noul model al bonului, care in acest an va fi violet. Bugetul alocat de Ministerul Educatiei Nationale pentru derularea in acest an a programului „Euro 200" este de 12.328.000 lei, pentru peste 13.500 de beneficiari, atat elevi, cat si studenti. Potrivit Ministerului…

- Guvernul a adoptat, marti, un memorandum privind aprobarea semnarii de catre Romania a declaratiilor propuse de catre Comisia Europeana pentru dezvoltarea noilor tehnologii, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de Guvern de astazi, a fost adoptat un memorandum…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi un memorandum privind aprobarea ocuparii prin concurs sau examen a 29 de posturi vacante din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului, se arata intr-un comunicat al Executivului remis AGERPRES. Totodata, Executivul a adoptat…

- Veste buna pentru romani. Guvernul da liber pe 30 aprilie pentru ca bugetarii și elevii sa stea 4 zile in vacanța de 1 mai. Totul este prevazut intr-o noua Hotarare a Executivului. Potrivit unei propuneri a Ministerului Muncii, ziua de 30 aprilie, care va fi luni, va fi libera și se va recupera cu…