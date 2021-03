Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, vineri, plafonul garantiilor pe 2021 pentru Programul "Noua Casa" in suma de 1,5 miliarde de lei, a anuntat prim-ministrul Florin Citu. "In sedinta de Guvern de astazi am aprobat hotararea prin care se acorda plafonul pentru 'Noua Casa'. Un program…

- Cei ce-și vor cumpara locuințe prin programul Noua Casa vor trebui sa le asigure pe toata perioada in care beneficiaza de finanțare garantata, potrivit unui proiect de hotarare pus joi in dezbatere publica la Ministerul Finanțelor.

- „Tot in sedinta de Guvern a fost aprobat proiectul de lege care ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite, prin cooperarea in legatura cu proiectele nuclear-energetice de la Cernavoda. Acest proiect de lege merge in Parlamentul Romaniei in procedura de urgenta”, a afirmat…

- Legea pentru aprobarea plafoanelor fiscal-bugetare Foto: cdep.ro Bugetul de stat și cel al asigurarilor sociale intra în dezbaterea comisiilor de specialitate ale legislativului joi dupa amiaza, timp în care grupurile parlamentare pot depune amendamente la proiectul trimis de guvern.…

- Guvernul a adoptat vineri seara bugetul pentru anul 2021, urmand ca documentul sa ajunga in acest weekend in Palament. Premierul Florin Cițu a anunțat ca Ministerul Sanatații și cel al Transporturilor vor primi mai mulți bani din Fondul de rezerva al Guvernului. „In sedinta de Guvern de astazi am aprobat…

- UPDATE – Plenul Senatului a adoptat luni, in sesiune extraordinara, o hotarare prin care bugetul institutiei pe anul 2021 este stabilit la suma de 250.797.000 de lei. Au fost inregistrate 86 de voturi ‘pentru’ si 44 de abtineri. Potrivit proiectului adoptat de plen, bugetul Senatului pe anul 2021,…

- Programul de guvernare a lui Florin Citu poate fi consultat in sectiunea "Documente"Coalitia formata din PNL, USR PLUS si UDMR a depus astazi, 23 decembrie, la Parlament programul de guvernare al Executivului condus de Florin Citu pentru perioada 2020 2024.Documentul are peste 260 de pagini si este…