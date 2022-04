Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit social-democratilor a mai fost introdusa o prevedere "extrem de importanta" privind analiza cererilor de acord pentru finantarile depuse intr-o ordine determinata, pe baza unui punctaj stabilit in functie de criterii care asigura atat atingerea obiectivului schemei, cat si incadrarea in bugetul…

- Ministerul Finantelor propune modificarea schemei de ajutor de stat pentru investitiile cu impact major in economie, respectiv cresterea plafonului maxim al investitiei de la 1 la 5 milioane euro.

- Directorul general al companiei Antibiotice Iasi, Ioan Nani, a solicitat, joi, sprijinul ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, pentru obtinerea unui ajutor de stat de cateva milioane de euro pentru derularea unor investitii la producatorul iesean de medicamente. Prezent la o conferinta de presa alaturi…

- „La propunerea mediului de afaceri, Guvernul va modifica criteriile de departajare in caz de punctaj egal pentru apelul competitiv privind granturile de investitii de pana la 1 milion de euro (Masura 4.1.1.) ce urmeaza a fi acordate IMM-urilor si amanarea termenului de lansare pana la primirea avizului…

- Comisia pentru Situații Excepționale a decis, in ședința de marți, ca Ministerul Finanțelor va suplimenta volumul fondului de intervenție al Guvernului pentru anul 2022 cu suma de 25 000 000 lei din contul donațiilor umanitare acumulate in contul trezorerial deschis in

- Administratia Fondului pentru Mediu a prezentat, marti, statistici legate de programele Rabla, la o saptamana de la lansarea acestora. Astfel, la programul Rabla Clasic pentru persoane fizice, care are un buget total de 100 de milioane de lei, s-au primit solicitari pentru 48,22 milioane (48,22%), iar…

- Presedintele PNL, fostul prim ministru Florin Citu, afirma ca este "prematur" sa faca o evaluare a activitatii succesorului sau, Nicolae Ciuca. El sustine ca premierul nu trebuie sa se priceapa la economie, ci sa aiba in jur oameni care sa il sfatuiasca bine, subliniind importanta Ministerului Finantelor…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat vineri, la Razboieni, in judetul Iasi, ca este important ca in primul trimestru al acestui an sa ajunga cat mai multi bani in economie pentru „a putea face fata unei situatii destul de complicate”, informeaza AGERPRES . „Va anunt ca am inceput schema de…