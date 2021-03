Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| Noile restricții adoptate de Guvern. Cand se vor inchide magazinele și in ce condiții va fi INTERZISA ieșirea din casa dupa ora 20:00 Guvernul a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus, propuse de CNSU dupa o ședința care a avut loc in cursul zilei de…

- Circulația va fi restricționata de la ora 20.00, fața de ora 22.00, cât este acum, iar magazinele vor fi închise de la ora 18.00, în zilele de vineri, sâmbata și duminica în localitațile în care rata de infectare este peste 4.…

- Guvernul a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Avand in vedere ca in municipiul Dej rata incidenței a ajuns la 7,19, vom avea parte de noi masuri. Astfel, vineri, sambata și duminica se reduce intervalul de circulatie pana la ora 20, in localitatile in care…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a reunit joi, 25 martie, pentru a decide noile restricții care urmeaza sa fie aplicate la nivel național, pentru a trece peste cel de-al treilea val al pandemiei. Guvernul a adoptat propunerile CNSU.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a discutat mai multe restricții suplimentare la nivelul intregii țari. Acestea sunt scenarii de lucru și se pot modifica pe parcursul acestei ședințe. Cea mai importanta masura discutata este interdicția parasirii localitații daca in respectiva localitate…

- Carantina de noapte va fi in vigoare de la ora 22.00, fața de 23.00, cum este acum, astfel ca pana la ora 05.00 se va putea ieși din casa doar pentru motive intemeiate și doar in baza declarației pe propria raspundere, potrivit hotararii de miercuri a Comitetului Național pentru Situații de Urgența,…

- Ungaria inasprește restricțiile de teama unui eventual val trei al pandemiei de coronavirus. Magazinele neesențiale din Ungaria se inchid. De asemenea, elevii nu vor mai merge la școala și vor invața exclusiv online. Noile reguli se aplica de luni. Conform EFE și Agerpres , pentru cel puțin o luna,…

- Platforma DA cere organizarea unor audieri parlamentare pe marginea noilor restricții anti-Covid impuse de guvernul interimar. Potrivit deputatului Alexandru Slusari, noile restricții vor loci in cei mai saraci, iar necesitatea unei asemenea abordari nu este clara. Nemulțumirile se refera in mod special…