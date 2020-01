Guvernul a adoptat modificarile la OUG 114, printre care inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat, luni, ca Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care sa permita intrarea in vigoare a prevederilor cuprinse in proiectul de lege care corecta unele prevederi din OUG 114 si pe care Executivul si-a asumat raspunderea, printre acestea…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat luni ca Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare, care prevede inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari si suspendarea prevederilor din Codul administrativ cu privire la pensiile speciale pentru alesii…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat luni ca Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare, care prevede inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari si suspendarea prevederilor din Codul administrativ cu privire la pensiile speciale pentru alesii…

- Guvernul a inghețat indemnizațiie demnitarilor și sporurile bugetarilor și a amanat pensiile speciale pentru aleșii locali. Punctul de amenda, inghetat la 145 lei Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare in ședința de luni, a declarat șeful Cancelariei prim-ministrului,…

- Guvernul a inghețat indemnizațiie demnitarilor și sporurile bugetarilor și a amanat acordarea de pensii speciale pentru aleșii locali Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare in ședința de luni, a declarat șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. Ordonanța…

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 ar putea fi adoptata prin angajarea raspunderii Guvernului, adica ocolind dezbaterea parlamentara. Este o idee controversata a PNL, care deja a provocat valuri in randul fragilei majoritati care il sustine pe Ludovic Orban.Posibilitatea ca un Executiv sa foloseasca…

- Premierul Ludovic Orban a avertizat ca, daca opozitia tergiverseaza reglementarile pe justiție pentru care se dorește asumarea raspunderii si le va ataca la Curtea Constituționala, atunci Guvernul va da ordonanța de urgența. Executivul isi va asuma raspunderea pe abrogarea Legii recursului compensatoriu,…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca a prezentat, miercuri, principalele prevederi din Ordonanta de Urgenta privind restructurarea Executivului. Astfel, noul Guvern are 16 ministere. La nivelul Ministerului de Finante se preia in subordine Oficiul Național al Jocurilor de Noroc și OLAF. In plus,…