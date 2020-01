Guvernul a adoptat, luni, o ordonanța de urgența pentru modificarea OUG 114/2018, in contextul in care proiectul pe care și-a asumat raspunderea a fost atacat la CCR. Ordonanța nu include, insa, prevederea referitoare la interzicerea cumului pensiei cu veniturile de la stat, fiind atacata la CCR. „Guvernul a fost nevoit in prima ședința de guvern […] Articolul Guvernul a adoptat modificarile la OUG 114, fara interzicerea cumulului pensiei cu salariul de stat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .