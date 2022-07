Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat vineri forma finala a ordonantei de modificare a Codului fiscal, anunțul a fost facut la finalul ședinței de Guvern de ministrul Finanțelor Adrian Caciu. Cateva masuri vor intra in vigoare la inceputul lunii august, iar altele de la 1 ianuarie 2023. „Astazi am adoptat forma finala…

