Guvernul a adoptat modificările fiscale. Care sunt principalele schimbări Executivul a adoptat proiectul modificarilor fiscale, cu mențiunea ca salariul minim general a fost crescut la 3.300 lei, prin hotarare de Guvern separata. „Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania, dupa ce au fost dezbatute observatiile de la ministerele avizatoare. Mai intai insa doua alte precizari. S-a decis ca reglementarea salariului minim in constructii si in agricultura se va face prin ordonanta de urgenta separata, tocmai pentru a ne asigura ca aceste salarii vor creste cat mai repede… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania a fost aprobat luni de guvern. Purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, prezinta modificarile operate.

- „Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania, dupa ce au fost dezbatute observatiile de la ministerele avizatoare. Mai intai insa doua alte precizari. S-a decis ca reglementarea salariului minim in constructii…

- Proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania a fost aprobat luni de guvern. Purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, prezinta modificarile operate.„Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind oprirea risipei…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Mihai Constantin a anuntat ca Executivul a aprobat, luni, proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania, insa va fi emisa separat o ordonanta de urgenta pentru reglementarea salariului minim in…

- Palatul Cotroceni nu vede cu ochi buni masurile fiscal-bugetare din planul austeritații pregatit, deja, de Guvern. Avertismentul vine din partea consilierului prezidențial Cosmin Marinescu. „Romania are nevoie de reforme fiscal-bugetare autentice, care sa emane din principii și obiective naționale…

- „Ce face Marcel Ciolacu este numar de iluzionism, nu guvernare. La sfarsitul anului trecut a zis, citez: «In 2023 nu se mareste nicio taxa». Apoi, cand am reclamat gaura din buget facuta din cauza ministrului PSD al Finantelor, premierul Ciolacu a zis senin ca nu exista nicio gaura in buget. Azi a trimis…

- Ministerul Finanțelor a publicat, marți, proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare pentru care Guvernul ar urma sa-și asume raspunderea in Parlament. Proiectul de act normativ pus in transparența publica de catre Ministerul Finanțelor are 82 de pagini. Actul normativ introduce, incepand de…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca legislatia fiscala din Romania seamana cu „o uriasa strecuratoare, prin care curg nestingherit miliarde de euro”. Afirmația a fost facuta, vineri, la Banca Nationala, cu ocazia evenimentului de lansare a The Tax Institute si a prezentarii studiului „Modificarile noului…