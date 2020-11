Guvernul a adoptat un memorandum pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite de companiile din domeniul HoReCa, industria ospitalitatii si agentiilor de turism, in cuantum de 20% din volumul cifrei de afaceri al veniturilor inregistrate in 2020 fata de 2019, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. „Tot in domeniul economic, pentru compensarea pierderilor suferite de unii agenti economici in contextul COVID 19 a fost adoptat memorandumul pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite de companiile…