Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria, ministrul a precizat ca regimul de decontare va fi cuprins intre 50 si 100 . Astfel, din luna septembrie vor putea fi decontate vaccinurile gripale pentru categoriile la risc, iar de la 1 decembrie vor fi compensate si alte tipuri de…

- In cadrul unei conferințe de presa desfașurata la Palatul Victoria, ministrul a anunțat implementarea unui nou regim de decontare, care va acoperi intre 50% și 100%. In consecința, incepand de la 1 septembrie, vaccinurile impotriva gripei vor putea fi decontate pentru persoanele care se incadreaza in…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat joi, la finalul ședinței de Guvern, ca Executivul a decis compensarea unor vaccinuri in proporții care variaza de la 50% la 100%.„Am modificat 720/2008 și se introduce o noua lista cu DCI (denumiri comune internaționale) corespunzatoare vaccinurilor…

- Ideea ”desfiintarii” Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) a fost vehiculata de mass-media dupa ce premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat in sedinta de Guvern din 3 august ca ”este timpul pentru o institutie noua, cu prioritati noi si respect pentru cetateni” si i-a solicitat ministrului…

- Guvernul a aprobat, joi, doua acte normative privind implementarea Planului national de prevenire si combatere a cancerului din Romania, a anuntat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, mentionand ca s-a deblocat finantarea unor activitati din contractul cadru si sunt vizate programele de sanatate,…

- Printre acestea se numara monitorizarea bilunara a femeii insarcinate din luna a 7-a de catre medicul de familie. Tot acesta poate face doua vizite la domiciliul pacientei pentru a urmari evolutia lauziei imediat dupa externarea mamei din maternitate si o luna mai tarziu. Conform noului contract-cadru…

- "Voi vota impotriva pentru ca dupa ce Marcel Ciolacu a culminat, in urma cu trei saptamani, cand a spus ca liberalii au furat ca in codru in pandemie, mi se pare sub demnitatea mea sa-l fac premier. (...) PNL a fost obligat sa faca aceasta coaliție. Daca ii intrebați pe colegii din țara "cum vi se pare…

- Elevii și studenții vor primi, in perioada 21-31 august, de la Guvern 200 de euro pentru a-și putea achiziționa calculatoare, condiția fiind sa se fi inscris in programul „Euro 200”. Lista nominala a beneficiarilor va fi publicata pe data de 14 iunie pe site-ul Ministerului Educației, urmand ca depunerea…