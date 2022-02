Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul Ciuca a adoptat luni, intr-o sedinta online, proiectul de lege pentru desfiintarea Sectiei Speciale pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, ce prevede desemnarea a 42 de procurori pentru preluarea dosarelor.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, in debutul sedintei de Guvern de luni, ca urmeaza sa fie aprobat proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, care apoi va fi inaintat Parlamentului.Incepem sedinta de Guvern cu primul punct, unul considerat ca fiind…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție fac cercetari pentru plagiat in cazul tezei de doctorat a premierului Nicolae Ciuca, dosarul fiind deschis in rem, in urma unei sesizari. Oficiali din cadrul Parchetului General au declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca dosarul a fost…

- Proiectul de lege privind desființarea SIIJ, "finalizat" FOTO: just.ro Ministerul Justiției a finalizat proiectul de lege privind desființarea Secției speciale pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Instituția anunța într-un comunicat ca saptamâna care vine va iniția…

- Masurile vor fi discutate in urmatoarele zile, in ședința Coaliției PNL-PSD-UDMR, astfel incat acestea sa fie agreate pana luni, pentru a putea fi adoptate de catre Guvern saptamana viitoare. PSD cere plafonarea prețurilor pentru alimentele de baza pentru o perioada limitata și reducerea TVA de la 9%…

- Legea privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție va trebui sa fie construita suficient de bine pentru a rezista la Curtea Constituționala, a atras atenția deputatul Florin Roman, vicepreședinte PNL, miercuri seara, la B1 TV. „Eu nu am participat la toate discuțiile…

- Nicolae Ciuca, propunerea PNL pentru poziția de premier, a declarat sâmbata seara, la finalul negocierilor cu PSD și UDMR, ca s-a finalizat programul de guvernare și acordul politic în proporție de 99%. El a precizat ca nu mai sunt ministere disputate.Nu s-a luat nicio decizie în…