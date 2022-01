Guvernul a adoptat hotărârea privind prelungirea stării de alertă/ Noile măsuri vor intra în vigoare sâmbătă – DOCUMENT “Incepand cu data de 8 ianuarie 2022 se prelungeste cu 30 de zile starea de alerta pe intreg teritoriul tarii (…)”, se arata in adoptata de Guvern. Documentul are 3 . “In conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) si ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, in toate spatiile publice inchise si deschise, se poate institui obligativitatea purtarii mastii de protectie tip medical sau FFP2, astfel incat sa acopere nasul si gura, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

