Stiri pe aceeasi tema

- A fost ședința de Guvern, joi, la Palatul Victoria, in cadrul careia s-a dat unda verde prelungirii starii de alerta. Mai exact, in ședința din 6 ianuarie Cabinetul condus de catre Nicolae Ciuca a aprobat hotararea privind prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta pe teritoriul Romaniei, incepand…

- HOTARARE privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 8 ianuarie 2022, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19Guvernul a aprobat Hotararea privind prelungirea cu 30 de zile a starii…

- Guvernul a aprobat, joi, prelungirea starii de alerta cu inca 30 de zile, incepand din 8 ianuarie. In ședința s-au stabilit și masurile care vor fi aplicate pentru a preveni imbolnavirile in valul 5 al pandemiei, intre care obligativitatea purtarii maștii medicale sau FFP2. In cadrul ședinței Executivului…

- Starea de alerta in Romania este prelungita cu inca 30 de zile, incepand de joi, cand intra in vigoare noi masuri de relaxare a unor restricții. Masca nu mai e obligatorie in spațiul deschis și accesul este permis la mall și persoanelor nevaccinate, daca au test negativ. Potrivit autoritaților, se…

- Guvernul a adoptat hotararea cu noile masuri de relaxare care urmeaza sa intre in vigoare in Romania, in condițiile in care Europa impune noi restricții. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila...

- uvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri, 8 decembrie, un proiect de hotarare privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 decembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a hotarat luni, 8 noiembrie, prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Hotararea prevede prelungirea starii de alerta pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Avocatul Gheorghe Piperea și alți 9 avocați au atacat la Curtea de Apel Cluj hotararea guvernului privind prelungirea starii de alerta. Avocații considera ca hotararea este ilegala din mai multe motive, incepand cu faptul ca un guvern demis nu poate institui o stare excepționala. Printre cei 10 avocați…