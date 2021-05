Guvernul a adoptat Hotărârea pentru relaxarea măsurilor Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri seara, o hotarare care prevede relaxarea masurilor incepand cu acest weekend. Se renunta la portul mastii in spatiile deschise care nu sunt aglomerate si la restrictiile de circulatie pe timpul noptii. Programul localurilor a fost prelungit pana la ora 24.00, iar alte activitati se vor relua cu respectarea unor reguli stricte. „Incepem revenirea la normalitate”, a anuntat premierul Florin Citu. Premierul a prezentat majoritatea masurilor care intra in vigoare din week-end, in acord cu decizia CNSU. „In aceasta seara, in sedinta de Guvern… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

