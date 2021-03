Stiri pe aceeasi tema

- Programul Noua Casa va avea in acest an un plafon de garanții de 1,5 miliarde lei, fata de 2 miliarde de lei cat a fost in 2020. Hotararea de guvern in acest sens este aprobata vineri, in ședința a Executivului. ”Pentru anul 2021 se aloca un plafon al garantiilor care pot fi emise potrivit art. […]…

- Fondul Național de Garantare (FNGCIMM) a anunțat ca a acordat, in 2020, 16.102 garanții, pentru credite de circa 3,6 miliarde de lei pentru programele Prima Casa și Noua Casa, continuator al programului Prima Casa, operașional din partea a doua anului 2020. Prin Noua Casa, au fost acordate 7.882 garanții,…

