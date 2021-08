Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca Guvernul a aprobat doua Ordonante de Urgenta referitoare la gestionarea si depozitarea deseurilor. "Am avut mai multe discutii si mai multe proiecte (...) referitoare la depozitele de deseuri, gestionarea deseurilor si asa mai departe. I-am…

- Prim-ministrul Florin Cîtu a anuntat ca Guvernul a avut, miercuri, în prima lectura programul national de investitii „Anghel Saligny”, care va avea un buget de 50 de miliarde de lei si se va întinde pe o perioada de minim 6 ani, scrie news.ro. Tot miercuri, Guvernul a aprobat…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul a adoptat doua ordonante de urgenta si alte acte normative cu privire la depozitarea si gestionarea deseurilor in Romania. „Am avut mai multe discutii si proiecte referitoare la gestionarea deseurilor si depozitele de deșeuri. I-am cerut domnului…

- Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri, 21 iulie, ca Executivul a aprobat Ordonanța de Urgența referitoare la „metodele de intervenție imediata pentru specia de urs brun”.Prim-ministrul Romaniei a explicat ca strategia privind metodele de intervenție asupra urșilor va fi implementata, cu masuri, „in…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca 5 milioane de lei vor fi alocate pentru acordarea de ajutoare de urgența familiilor care au fost afectate de inundațiile din acest an. O Hotarare de Guvern in acest sens a fost aprobata in ședința de joi a Executivului. De aceste ajutoare vor beneficia persoanele care…

- Premierul Florin Cițu spune ca Guvernul va face reforme prin ordonanțe de urgența, deoarece mai multe proiecte ale executivului au fost blocate in Palament, deși acolo exista o majoritate a coaliției. Cițu a dat ca exemplu creșterea alocațiilor pentru copii, care urmeaza sa fie decisa prin OUG. „Am…

- Premierul Florin Citu a dat asigurari luni ca implicarea sa in campania electorala pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL) nu va afecta guvernarea. El a declarat, intr-o emisiune la Digi 24, ca de campania sa electorala se va ocupa o echipa de oameni pe care o are in jurul…

- PSD sustine ca decizia Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) aplicabila de la 1 iunie contine prevederi discriminatorii si cere eliminarea lor imediata, afirmand ca interzicerea participarii persoanelor nevaccinate anti-COVID la anumite evenimente, chiar daca acestea au fost testate…