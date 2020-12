Guvernul a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care este necesara carantina pe o perioada de doua saptamani la intoarcerea in Romania. Oamenii care vin la noi in țara din țarile aflate pe lista respectiva sunt obligați sa stea in carantina 14 zile. Aceștia pot ieși din carantina dupa a 10 zi, daca efectueaza un test pentru SARS-CoV-2 in a 8 a zi de carantina, iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezinta simptomatologie specifica. Persoanele care au avut insa COVID-19 in ultimele 90 de zile nu mai sunt obligate sa stea in carantina. The post Guvernul a actualizat…