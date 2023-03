Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol intentioneaza sa stranga aproximativ 6 miliarde de euro (6,39 miliarde de dolari) din impozitul sau extraordinar asupra companiilor energetice si bancilor, a declarat marti ministrul bugetului, Maria Jesus Montero, transmite Reuters.

- Natalia Gavrilita, premierul Republicii Moldova, și-a dat demisia, vineri, dupa un an și jumatate de mandat. Ea este vicepresedinta Partidului Actiune si Solidaritate (PAS). UPDATE 16.00: Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, l-a desemnat vineri pe Dorin Recean in funcția de prim-ministru al Republicii…

- Rata somajului in zona euro s-a mentinut in decembrie la un nivel minim istoric de 6,6%, iar in Uniunea Europeana a ramas la 6,1%, similar cu cel din noiembrie, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Cu o rata a somajului de 5,4% in decembrie, Rominia se situeaza…

- ”Peste 6.700 de companii au intrat in insolventa in anul 2022, o crestere de 10% fata de anul 2021 (6.144). Dintre acestea, 67 sunt companii de impact, care cumuleaza peste 5.500 de angajati, inregistreaza active in valoare de peste 1,5 miliarde lei si datorii la bugetul statului de peste 170 milioane…

- Rata somajului in zona euro s-a mentinut in noiembrie la un nivel minim istoric de 6,5%, iar in Uniunea Europeana a ramas la 6%, similar cu cel din octombrie, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Grupul petrolier american Exxon Mobil da in judecata Uniunea Europeana, in incercarea de a o forta sa renunte la noua taxa exceptionala impusa grupurilor petroliere, argumentand ca Bruxelles-ul si-a depasit autoritatea legala prin impunerea taxei, transmite Reuters. Grupul…

- Impozitul pe profit exceptional este ”contraproductiv”, descurajeaza investitiile si submineaza increderea investitorilor, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Exxon, Casey Norton. Exxon va lua in considerare taxa, in timp ce ia in considerare investitiile viitoare de mai multe miliarde de euro…

- Consilierii județeni timișeni au ajuns in situația ridicola de a se certa și contra pe tema imparțirii intre 99 de unitați administrative teritoriale din Timiș a unei sume de jumatate de milion de lei, in așa fel incat sa poata beneficia fiecare de ceva. Miercuri s-a votat intr-o ședința de plen extraordinar…