Guvernele UE au DECIS! Croația se poate alătura spațiului Schengen "Croația este pregatita", a anunțat comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, intr-o conferința de presa, dupa ce miniștrii de interne ai blocului comunitar european au convenit asupra unui acord in acest sens. Comisia a recomandat in octombrie 2019 includerea Croației in spațiul Schengen, citeaza Rador.Unele grupuri neguvernamentale spun ca, pentru a adera la Schengen, Zagrebul a fost radical in a arata UE ca poate stopa intrarea in interiorul UE migranților fara acte. Croația ar putea sa beneficieze de creșterea turismului dupa ce vor fi eliminate controalele de la frontiera.Croația… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

