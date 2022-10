Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele europene au reactionat cu intarziere pentru a oferi sprijin financiar furnizorilor de energie aflati in pragul colapsului, intr-un efort de a reduce presiunea asupra unei piete a carei functionare buna este vitala pentru a oferi incalzire oamenilor. ”Avem o piata futures disfunctionala, care…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,3% in luna august a acestui an, de la 15% in luna iulie, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „Rata anuala a inflatiei in luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 este 15,3%. Rata medie a modificarii preturilor de consum…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze dobanda de referinta cu 0,75%, cea mai mare crestere a costului creditului decisa vreodata de institutia de la Frankfurt, in contextul exploziei inflatiei in zona euro. “Consiliul guvernatorilor a decis sa majoreze cu 75 puncte de baza cele trei…

- Inflatia in Europa ar trebui sa se modereze in 2023 daca masurile luate pentru a plafona preturile la petrolul si gazele naturale rusesti se vor dovedi eficiente, spune comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, potrivit Bloomberg.

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iulie, ceea ce mentine presiunile asupra Bancii Centrale Europene sa opteze pentru o noua majorare semnificativa a costului creditului in luna septembrie, transmite Reuters.

- Acordul privind reducerea consumului de gaze, la care au ajuns marti statele membre ale Uniunii Europene, va asigura suficiente economii pentru o iarna obisnuita, inclusiv daca Rusia ar sista livrarile de gaze chiar de luna aceasta, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri

- Banca Centrala Europeana va majora ratele dobanzilor pana cand inflatia va reveni la tinta sa de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat grupului media german Funke Mediengruppe, transmite Reuters. Este cel mai puternic angajament al sefului BCE de pana acum privind…