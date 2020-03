Stiri pe aceeasi tema

- SOLUTII… In orasul Negresti, localitate care are mari probleme economice si sociale, primarul Vasile Voicu a decis sa ia masuri ferme, pentru ca maladia coronavirus sa nu afecteze comunitatea, intr-o perioada in care multe oficialitati cauta solutii. Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Negresti…

- „Se suspenda activitatea de servire si consum a produselor alimentare si bauturilor alcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice din interiorul sau exteriorul locatiei", a declarat Marcel Vela. Acesta a precizat ca „e permisa organizarea de activitati care nu presupun…

- Ministerul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, intr-o conferința de presa, ca se vor inchide restaurantele și barurile. „Se suspenda activitatea de servire și consum a produselor alimentare și bauturilor alcoolice, organizata de organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice…

- Compania de ridesharing va sprijini financiar soferii si livratorii timp de 14 zile, conform informatiilor ZF.ro. Mai mult, Uber ar putea suspenda conturile utilizatorilor si soferilor pentru care s-a confirmat ca au contactat sau au fost expusi virusului COVID-19. „Depunem in permanenta…

- Teama de coronavirus le pune in garda si pe vedete. Nevoita sa zboare cu avionul, Naomi Campbell s-a aparat de COVID-19 cum a stiut mai bine. Supermodelul a purtat un costum de protectie care o acoperea aproape in intregime. Iar cantareata Gloria Gaynor a postat in mediul online un videoclip in care…

- Agentia France Presse a realizat miercuri un sumar al principalelor masuri luate in Europa pentru limitarea epidemiei de COVID-19, provocata de noul coronavirus. In Italia, tara europeana cea mai afectata, celor 60 de milioane de locuitori li s-a recomandat sa ramana acasa pana in 3 aprilie. Sunt permise…

- Amenintarea coronavirus a atins nivelul maxim in toata lumea! In Europa numarul bolnavilor crește de la o ora la alta. In Italia unde este cel mai mare focar, numarul de cazuri a ajuns la 890. Iar cel al mortilor la 21. Sunt tot mai multi pacienti si in Spania, intr-o zona locuita de foarte multi romani.

- Extradat recent in Romania, unul dintre cei mai periculoși interlopi de la noi, care de-a lungul anilor a semanat teroare in toate țarile europene in care și-a extins afacerile cu carne vie, a devenit o victima a virusului ucigaș COVID 19!