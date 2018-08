Guvernul de la Berlin a finalizat un acord cu Spania prin care aceasta s-a angajat sa preia migrantii care sosesc in Germania, dar sunt deja inregistrati pe teritoriul spaniol, a anuntat miercuri o purtatoare de cuvant a Ministerului de Interne, citata de AFP. Acordul a fost semnat luni si va intra in vigoare la 11 august. El se refera la toti migrantii care sosesc in Germania si sunt deja inregistrati in Spania in bazele de date europene. In baza sa, migrantii 'vor putea fi trimisi in Spania intr-un termen de 48 de ore', a declarat purtatoarea de cuvant Eleonore Petermann. Madridul 'nu…